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Giriş Tarihi: 28.06.2026

Bereketin Yüzyılı sergisi meraklılarını bekliyor

Bereketin Yüzyılı sergisi meraklılarını bekliyor
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından DenizBank ana destekçiliğinde 15'incisi düzenlenen Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda ödül alan 100'ü aşkın eserden oluşan sergi, Galeri Deniz'de sanatseverlerle buluştu. Orman, toprak ve suyun önemine ilişkin toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla, 'Bereketin Yüzyılı' temasıyla düzenlenen serginin açılışı, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu ve DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ'un katılımıyla gerçekleştirildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI #DENİZBANK

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Bereketin Yüzyılı sergisi meraklılarını bekliyor
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