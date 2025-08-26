Bestemsu evlendi

Bestemsu Özdemir, eski basketbolcu Ersin Görkem ile nikah masasına oturdu. Mayıs ayında aşklarını ilan eden çift, Fethiye'de arkadaşları ve ailelerinin katıldığı bir törenle dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliğini Asuman Dabak, Ali Demir ve Önder Külçebaş üstlendi. Nikahın ardından davetliler ve yeni evli çift, teknede bir kutlama gerçekleştirdi. Nikah sonrası muhabirlerle sohbet eden çiçeği burnunda evliler, "Çok mutluyuz, artık evliyiz" dedi. Özdemir, damadın kendisini atla almasıyla ilgili sorulara, "At benim çok büyük sevdam, sağ olsun Ersin de onu gerçekleştirdi ve atla beni almaya geldi" sözleriyle yanıt verdi.