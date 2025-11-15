Beyazperdeye adım atıyor

Grammy ödüllü şarkıcı Adele, yönetmen Tom Ford'un yeni filmi Cry to Heaven'la sinemaya adım atıyor. İndependent Türkçe'de yer alan habere göre film, Anne Rice'ın 1982 tarihli aynı adlı romanından uyarlandı. Adele'in oyunculuk hamlesi, geçen yıl Las Vegas'taki 100 konserlik ve Münih'teki 10 konserlik serisinin ardından müziğe süresiz ara vereceğini açıklamasının hemen sonrasına denk geliyor. Bu rol, Adele'in beyazperdedeki ilk oyunculuk deneyimi olacak. Sanatçı daha önce 2009'da Ugly Betty'de kendisini canlandırmıştı.