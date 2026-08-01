Bilge’den milyonluk karar

Esra Erol
'un sunduğu 'Var Mısın Yok Musun
'un 27. bölüm yarışmacısı Karabüklü Bilge Doğan oldu. 18 yaşındaki Bilge, kazanacağı parayla Wushu sporunda kendini geliştirmek için Çin'de eğitim almayı hedefledi. Bilge, ilk turda Muhammed ve Tuğberk'in kutularından 50 TL ile 100 TL çıkararak harika bir başlangıç yaptı. 6. turda 2 milyon TL'lik büyük ödülün açılmasıyla stüdyoda tansiyon yükseldi. Buna rağmen Bilge, aynı turda 5 TL'lik kutuyu da açtırarak dengeyi korudu ve bankadan tam 1 milyon 500 bin TL'lik dev bir teklif aldı. Annesi teklifi kabul etmesini isterken, Bilge bir kez daha risk almayı tercih etti ve yarışmayı son tura taşıdı. Son turda önce Berna'nın kutusundan 1 TL çıkınca stüdyoda sevinç yaşandı. Ancak Firdevs'in kutusundan 5 milyon TL'nin çıkmasıyla heyecan zirveye ulaştı. Buna rağmen para ağacında hala bir adet 5 milyon TL'lik kutu bulunuyordu. Bankadan gelen son teklif de 1 milyon 500 bin TL oldu ve Bilge "Varım" diyerek yarışmaya veda etti. Kendi kutusundan ise 5 bin TL çıktı.