Bilgisine güvenen buraya! ’Kim Milyoner Olmak İster?’ şehrinize geliyor: Türkiye turunda son duraklar...

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", yeni sezon yarışmacılarını belirlemek için Türkiye turuna devam ediyor. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen adaylar için ekip, 12 ilde yüz yüze mülakat gerçekleştiriyor.

Bilgisine Güvenenler İçin Son Fırsatlar!

MÜLAKAT TAKVİMİ

5 Ağustos Çarşamba – Erzurum

Yer: Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi

Saat: 12.00 – 19.00

7 Ağustos Cuma – Şanlıurfa / Siverek

Yer: Siverek Belediyesi Gençlik ve Spor Kampüsü

Saat: 12.00 – 19.00

9 Ağustos Pazar – Gaziantep

Yer: Nizip, Şahinbey Kültür Merkezi

Saat: 12.00 – 19.00

Bilgisine güvenen, heyecanını ekranlara taşımak ve unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyen herkes başvuruda bulunabilir.

Belki de bir sonraki büyük yarışmacı siz olacaksınız…

Hayallerinizi ertelemeyin, "Kim Milyoner Olmak İster?" ekibi şehrinize geliyor!

Başvuru ve detaylı bilgi için:

www.atv.com.tr/kimmilyonerolmakister

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör