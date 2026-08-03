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Giriş Tarihi: 3.08.2026 13:06 Son Güncelleme: 3.08.2026 13:16

Bilgisine güvenen buraya! 'Kim Milyoner Olmak İster?' şehrinize geliyor: Türkiye turunda son duraklar...

Türkiye’nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", yeni sezon yarışmacılarını belirlemek için Türkiye turunu sürdürüyor! Hayallerine bir adım daha yaklaşmak ve büyük ödüle ulaşmak isteyenler için mülakat ekibi 12 ilde yüz yüze görüşmelere devam ediyor. Peki, büyük fırsat ayağınıza ne zaman gelecek? İşte Erzurum, Şanlıurfa ve Gaziantep için belirlenen son mülakat takvimi ve başvuru detayları...

Bilgisine güvenen buraya! ’Kim Milyoner Olmak İster?’ şehrinize geliyor: Türkiye turunda son duraklar...
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Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", yeni sezon yarışmacılarını belirlemek için Türkiye turuna devam ediyor. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen adaylar için ekip, 12 ilde yüz yüze mülakat gerçekleştiriyor.

Bilgisine Güvenenler İçin Son Fırsatlar!

MÜLAKAT TAKVİMİ

5 Ağustos Çarşamba – Erzurum

Yer: Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi

Saat: 12.00 – 19.00

7 Ağustos Cuma – Şanlıurfa / Siverek

Yer: Siverek Belediyesi Gençlik ve Spor Kampüsü

Saat: 12.00 – 19.00

9 Ağustos Pazar – Gaziantep

Yer: Nizip, Şahinbey Kültür Merkezi

Saat: 12.00 – 19.00

Bilgisine güvenen, heyecanını ekranlara taşımak ve unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyen herkes başvuruda bulunabilir.

Belki de bir sonraki büyük yarışmacı siz olacaksınız…

Hayallerinizi ertelemeyin, "Kim Milyoner Olmak İster?" ekibi şehrinize geliyor!

Başvuru ve detaylı bilgi için:

www.atv.com.tr/kimmilyonerolmakister

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Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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Bilgisine güvenen buraya! 'Kim Milyoner Olmak İster?' şehrinize geliyor: Türkiye turunda son duraklar...
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