'IronMan', 'Yedi' ve 'Aşık Shakespeare' gibi yapımlarda rol alan ABD'li oyuncu Gwyneth Paltrow bir gün Hollywood'u bırakabileceğini söyledi.Marvel serisindeki 'Pepper Potts' rolüyle akıllarda yer eden Gwyneth Paltrow, 1999'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu. 'Shakespeare in Love' filmiyle ödül kazanan oyuncu, adını Hollywood'un en iyi oyuncuları arasına yazdırmayı başardı. Paltrow'un aynı zamanda bir lifestyle markası bulunuyor. 2008 yılında kurulan marka, sağlıklı yaşama dair birçok ürün içeriyor.Geçtiğimiz günlerde markasını satıp satmayacağı sorulan oyuncu "Bilmiyorum henüz satmaya hazır değilim. Birkaç yıla daha ihtiyacım var" diye yanıt verdi. Öte yandan 51 yaşındaki oyuncu, bir soru üzerine "Bir anda kayıplara karışabilirim ve kimse beni bir daha göremeyebilir" ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları, eğer markası satılırsa Paltrow'un Hollywood'u terk edebileceği çıkarımında bulundu.