Bir Gece Masalı Latin Amerika’daki yolculuğunu Meksika ile sürdürüyor

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı Bir Gece Masalı dizisi, güçlü hikâyesi, yüksek prodüksiyon kalitesi ve evrensel temalarıyla uluslararası pazarlarda büyük ilgi görmeye devam ediyor. Meksika satışı, dizinin Latin Amerika'daki büyüyen başarısının yeni bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Öte yandan, atv'nin büyük başarılara imza atan bir diğer yapımı Kardeşlerim dizisi de Latin Amerika'da yankı uyandırmaya devam ediyor. Dizi, Porto Riko'da Canal 11'e ve Paraguay'da TV Acción'a satılarak bölgedeki varlığını daha da güçlendirdi.

Genişleyen uluslararası portföyü ve güçlü performans gösteren içerikleriyle atv, Türk dizilerinin küresel başarısını büyütmeyi ve stratejik ortaklıklarını derinleştirmeyi sürdürüyor.