‘Bir Gece Masalı’ Meksika’da yayınlanacak

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı atv'nin dikkat çeken yapımlarından 'Bir Gece Masalı', Latin Amerika'daki başarılı yolculuğunu yeni bir satışla genişletmeye devam ediyor. Şili ve Panama'daki yayınlarının ardından dizi, şimdi de Meksika'nın önde gelen yayın kuruluşlarından Imagen TV'ye satıldı. Anlaşmanın detayları, sektörde bölgenin en önemli içerik fuarlarından biri olan Content Americas'ın ardından netleşti. Öte yandan, atv'nin büyük başarılara imza atan bir diğer yapımı 'Kardeşlerim' dizisi de Latin Amerika'da yankı uyandırmaya devam ediyor. Dizi, Porto Riko'da Canal 11'e ve Paraguay'da TV Acción'a satılarak bölgedeki varlığını daha da güçlendirdi.