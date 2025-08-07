‘Bir Gece Masalı’na uluslararası adaylık

atv'nin geçtiğimiz sezon izleyiciyle buluşan dizisi 'Bir Gece Masalı', Güney Kore'de düzenlenen Seul Uluslararası Drama Ödülleri 2025'te 'En İyi Dizi' kategorisinde aday gösterildi. NGM Medya imzalı, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği dizi, yüzlerce yapım arasından seçilerek Seul Uluslararası Drama Ödülleri 2025'te zirveye adını yazdırmaya hazırlanıyor.Güçlü senaryosu, başarılı oyunculukları ve sinematografik anlatımıyla dikkat çeken dizi, 'En İyi Dizi' finalisti olarak sahneye çıkacak. Bu yıl 20. yılını kutlayan ödül töreninde, dünya genelinde 50 ülke ve bölgeden başvuran 276 yapım arasından 24 projeyi finale taşıdı.Onlarca ülkeden yüzlerce yapımın başvurduğu bu prestijli ödüle, 'Bir Gece Masalı' aday gösterilerek Türk televizyon sektörünün gücünü bir kez daha ortaya koydu.Seul Uluslararası Drama Ödülleri'nin kazananları, 2 Ekim 2025 tarihinde Seul'de düzenlenecek törenle açıklanacak. Etkinlik, SBS TV ve ödül organizasyonunun resmi YouTube kanalında saat 17.50 itibariyle canlı yayınlanacak.