Bir Gece Masalı’na uluslararası adaylık: Seul Drama Ödülleri’nde en iyi dizi kategorisinde Türkiye’yi temsil edecek

atv'nin, NGM Medya imzalı, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği sevilen dizisi "Bir Gece Masalı" Güney Kore'de düzenlenen Seul Uluslararası Drama Ödülleri 2025'te "En İyi Dizi" kategorisinde aday gösterildi. Türkiye'yi temsil eden dizi, yüzlerce yapım arasından seçilerek Seul Uluslararası Drama Ödülleri 2025'te zirveye adını yazdırmaya hazırlanıyor.

NGM'nin yapımında atv ekranlarında ekrana geldiği süre boyunca güçlü senaryosu, başarılı oyunculukları ve sinematografik anlatımıyla dikkat çeken dizi, Seul Uluslararası Drama Ödülleri'nde "En İyi Dizi" finalistti olarak sahneye çıkacak.

Bu yıl 20. yılını kutlayan Seul Uluslararası Drama Ödülleri, dünya genelinde 50 ülke ve bölgeden başvuran 276 yapım arasından 24 projeyi finale taşıdı. Onlarca ülkeden yüzlerce yapımın başvurduğu bu prestijli ödüle, "Bir Gece Masalı" en iyi dizi kategorisinde aday gösterilerek Türk televizyon sektörünün gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Seul Uluslararası Drama Ödülleri 2025 kazananları, 2 Ekim 2025 tarihinde Seul'de düzenlenecek törenle açıklanacak. Etkinlik, SBS TV ve ödül organizasyonunun resmi YouTube kanalında saat 17.50 (KST) itibarıyla canlı yayınlanacak.