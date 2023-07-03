‘Bir otuz yıl daha beni çekeceksiniz’

Cenk Eren, Nükhet Duru ve Emel Sayın; 'Neşe'i Muhabbet' konseptiyle önceki akşam Bodrum Yalıkavak'ta bir restoranda sahne aldı. Geçmişe dair anılarını her fırsatta anlatan Emel Sayın, "Çok şey yaşadık, çok güzel şeyler yaşadık. Sizin daha yaşınız genç aslında ben de daha gencim, bir nesil daha yetiştireceğim. En az bi otuz yıl daha beni çekeceksiniz" diyerek sevenlerini kahkahaya boğdu. Gecenin finalini birlikte yapan usta sanatçılar, 'Çile Bülbülüm', 'Yürü Dilber', 'Mavi Boncuk' ve 'Hey Gidi Koca Dünya' şarkılarını söyleyerek kendilerini dinlemeye gelen sevenlerine güzel bir gece yaşattılar.