Bir rekor daha kırıldı!

'Müge Anlı ile Tatlı Sert', önceki gün Tüm Kişiler'de yüzde 7,91 izlenme oranı ve yüzde 47,87 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 6,44 izlenme oranı ve yüzde 47,11 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 8,50 izlenme oranı ve yüzde 48,95 izlenme payıyla yine gün birincisi oldu.17 Aralık'ta Arife Gökçe, aniden kaybolmuş ve 17 gündür kendisinden haber alınamıyordu. Köydekilerin anlattıklarından yola çıkılarak, kamuoyuna yansıyan ve hakkında 23 adli işlem olan kaybın baş şüphelisi Sinan S. hakkında konuşmaya devam edildi. Önceki günkü yayına yine ihbarlar yağdı. Daha önce kendisi ile karakolluk olanları bile tanımadığını iddia eden Sinan S. herkesi şaşkına uğrattı. Jandarma, emniyet, Jasat timleri ve AFAD olmak üzere 284 personel Ataköy beldesinde arama çalışmalarını sürdürüyor.