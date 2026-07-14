Şarkıcı Zeynep Mansur'dan samimi açıklamalar! Sanatçı; "Sizi tanıdığımız günden beri fiziğiniz hiç değişmedi. Bunun formülü nedir?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "19 yaşında bir trafik kazası geçirdim. En yakın arkadaşım vefat etti, ben bir yıl yataktan kalkamadım. 55 kilodan 35 kiloya düştüm. Bu kaza bana çok şey öğretti. Sağlıktan öte hiçbir şey yok. Sağlıklı besleniyorum." Mansur aşk hayatıyla ilgili de "Şu an kalbim boş ama her an her şey olabilir. Zamanında toksik ilişkiyi aşk zannediyordum. Kendi değerinizi bilin. 'Loş' şarkım da bunu anlatıyor. Bir salon erkeği bekliyorum" diye konuştu. Sanatçı, yakında dört yeni şarkıyla sevenlerinin karşısına da çıkacağını açıkladı.

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