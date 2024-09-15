Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşkla konuşulmaya devam ediyor. Erbil ile Ceylan, önceki gün Zekeriyaköy'deki bir mekanda arkadaşı Murat Öztürk ile bir araya geldi. Kahvaltı sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen çift soruları yanıtladı. Mehmet Ali Erbil, "Biz birbirimiz için yaratılmışız" diyerek son noktayı koyduktan sonra aynı şekilde sevgilisi Gülseren Ceylan da "Evet, ben de Mehmet Ali'siz yapamıyorum. Gerçekten birbirimiz için yaratılmışız" dedi.