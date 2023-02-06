Birçok ünlü enkaz altındaki aileleri için destek istedi

Türkiye son yılların en büyük depremlerinden birini önceki gece saat 4.17'de yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Hatay, Diyarbakır, Malatya ve çevre illerde de çok şiddetli hissedildi. Yüzlerce vatandaşın hayatını kaybettiği, binlerce kişinin yaralandığı ve can kaybının artmasından endişe edildiği felaket sonrası, yakınlarından haber alamayanların arasında sanat dünyasının ünlü isimleri de var. Büyük panik içerisinde olan birçok ünlü, sosyal medya hesaplarında enkaz altındaki aileleri için takipçilerinden yardım istedi.■ Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, Hatay Antakya'da yaşayan annesinden haber alamadıklarını duyurdu. "Gören duyan varsa lütfen haber verin" diye çağrıda bulundu.■ Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un anneannesi Antakya'da enkaz altında kaldı. Pamuk, "Anneannem yürüyemiyor hasta. Teyzemle birlikte binada mahsur kaldılar. Ne durumda olduklarını bilmiyoruz" dedi.■ Tiyatrocu Metin Zakoğlu'nun kayınvalidesi Antakya'da göçük altında kaldı. Etraftaki binaların, kayınvalidesinin evinin üstüne yıkıldığını duyuran Zakoğlu, binadan çıkamadıklarını söyledi.■ Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, "Biz Hatay'dayız ve ailece iyiyiz. Mesajlara, aramalara dönemiyorum ama iyi olduğumuzu bilin. Ama yakınlarımıza ulaşamıyoruz. Haber alan bizi bilgilendirebilir mi?" dedi.■ Oyuncu Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melisa Yıldırımer, "İskenderun'da yaşayan ablam ve eşinden haber alamıyoruz. Binanın yıkıldığını duyduk" diye konuştu.■ Oyuncu İrem Helvacıoğlu, arkadaşı ve ailesinden haber alamadıkları bilgisini verdi. Hatay Sümerler Mahallesi'nde oturduklarını belirten oyuncu, "Enkaz altındalar, acil yardım bekleniyor" dedi.■ Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın ailesi de Hatay'da enkaz altında. Tohma, "Bina yan yatmış. Ailem içeride sıkışmış. Annem babam orada, ulaşamıyorum" derken, Serengil ise "Mustafa'nın ailesi binada sıkışmış. Telefonlar çalışmıyor. Havaalanı kapalı ulaşamıyoruz. Yakın olanlar varsa yardım edebilir misiniz?" diye çağrıda bulundu.■ Sanatçı Hacı Ali Konuk depreme turne için gittiği Malatya Yeşilyurt'ta yakalandı. Konuk'un kaldığı otelin yanındaki bir bina deprem sonrası çöktü. Oyuncu, "Gölcük depremini de yaşadım. Ama bu çok büyüktü. Çok şiddetli hissettik" dedi.