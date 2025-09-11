Birinciliği bırakmıyor!

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, Müge Anlı ile Tatlı Sert çarşamba gününün de birincisi oldu. Program, 20+ABC1 kategorisinde yüzde 4,29 izlenme oranı ve yüzde 33,64 izlenme payı elde ederek yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı. Programda beş buçuk senedir kızına ulaşamayan annesi Canan Hanım stüdyoya geldi. Canan Hanım kuşku oklarını damadı ve dünürlerine yönelterek kızının bulunmasını istedi. Acılı anne, "Kızım başını alıp gidecek biri değil. Kaybolmasaydı iki hafta sonra Türk vatandaşı olacaktı. Kızımın kocasının ailesi, Sevda'nın hayatta olduğuna dair insanlara yalan söylüyorlar. Kızımın başına kötü bir iş getirdiler" dedi.

EŞ, CANLI YAYINA BAĞLANDI

İddiaların odağındaki eş Erdinç Bey yayına bağlandı. Canan'ın evden kaçarken yanına hiçbir eşyasını almadığını, karısı gittikten sonra karısının sevgilisiyle olan fotoğrafını evdeki rafın üzerinde bulduğunu anlattı.