Haberler Günaydın Haberleri Bitsin artık bu zulüm!
Giriş Tarihi: 30.5.2024

Bitsin artık bu zulüm!

İşgalci İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırım harekâtı sekiz aydır sürüyor. Katil İsrail’in son olarak Refah bölgesinde çadır kentlere sığınan sivil halkın üzerine bomba yağdırmasına ünlüler büyük tepki gösterdi. Yerli ve yabancı pek çok ünlü ‘BITSIN BU ZULÜM’ diyerek seslerini yükseltti

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Bitsin artık bu zulüm!
İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım harekâtı sekiz aydır sürüyor. Refah bölgesinde çadır kentlere sığınan Müslüman Gazzeli sivil halkın üzerine de bomba yağdıran İsrail, sivillerin canlı canlı yanarak ölmesine de neden oldu. İsrail'in çadır kentte yaşayan sivillere yönelik yaptığı saldırılarına Türkiye'den birçok sanatçı ve futbolcu tepki gösterdi.




Oyuncu Sinan Albayrak, video yayınlayarak takipçilerinden tepki göstermeyen herkesi sileceğini açıkladı. İsrail'in Refah'taki çadır kente yönelik saldırısına futbol dünyasından Mesut Özil, Arda Turan, Kerem Aktürkoğlu, Merih Demiral sosyal medya paylaşımlarıyla tepki gösterdi.




İsmail Hacıoğlu, Berk Atan, Doğu Demirkol, Aras Bulut İynemli, Alp Navruz, Deniz Uğur Gülener, Bergüzar Korel, Çağlar Ertuğrul, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı ve CZN Burak da İsrail'e karşı tepkisini ortaya koyanlar arasındaydı. Şükriye Tutkun, Sinan Akçıl, Ebru Gündeş, Haluk Levent, Murat Kekilli, Göksel, Yıldız Tilbe, Emir Can İğrek, Derya Uluğ, Cem Adrian ve Tan Taşçı gibi şarkıcılar da sosyal medyada İsrail'in katliamına 'Dur' dedi. Dünyaca ünlü yıldızlardan da İsrail'e tepki geldi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Bitsin artık bu zulüm!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA