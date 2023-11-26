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Giriş Tarihi: 27.11.2023

‘Biz hep sevgili gibiyiz, birlikte çok eğleniriz’

‘Biz hep sevgili gibiyiz, birlikte çok eğleniriz’
Şarkıcı Ziynet Sali, geçtiğimiz akşam Girne'de konser verdi. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sali, siyah sahne elbisesi ve yılan şeklindeki küpeleriyle dikkat çekti. Sanatçı küpeleri hakkında "Yılanlar yanı başımızda işte" diyerek espri yaptı. Müzisyen Erkan Erzurumlu ile evli olan Sali, "Evlilik aşkı öldürüyor mu?" sorusuna şöyle cevap verdi:



"Biz hep sevgiliyiz. Evlilik kurumunda da sevgili gibiyiz. Aşkımız hep ateşli, hep tutkulu, hep yüksek. Bütün dünyada yapılan araştırmalarda en sağlıklı ve uzun ilişkiler, birlikte eğlenen çiftlerden çıkmış. Biz de çok eğleniyoruz, çok güzel şeyler paylaşıyoruz."
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‘Biz hep sevgili gibiyiz, birlikte çok eğleniriz’
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