Elektrik yok Funda var! Funda Arar ‘Biz melankoliyi severiz’

Funda Arar, geçtiğimiz akşam Girne'de sahne aldı. Konser öncesi gazetecilerle konuşan sanatçı, "Sosyal medya ve dijital platformlar nedeniyle şarkı kalitesinin düşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Çok güzel şarkılar da var ama sözleri şiir gibi alt alta yazınca bir şeye benzemeyen şarkılar da çıkıyor maalesef. Bu dönem işin sanatsal tarafını biraz öteledik gibi. Biz işimizi yaparken işin sanatsal, şiirsel tarafına özen gösteriyoruz. Biz melankoliyi seviyoruz. Duygusal bir ülkeyiz. Bunları samimi olarak veren şarkılar zaten ön planda oluyor." Arar, konserin son bölümünde elektriklerin kesilmesine rağmen şarkılarına devam etti. Şarkılarını çıplak sesle söyleyen Arar, misafirlerinin yoğun alkışı ve tezahüratı eşliğinde konseri tamamladı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Arar, misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.