Bizans’la Osmanlı arasında denge oyunu

ATV dizisi 'Kuruluş Orhan', yayınlanan yeni bölümüyle stratejik hamleler, sert yüzleşmeler ve duygusal kırılmalarla izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. Temurtaş'ın şehzadeleri kaçırma planının bozulmasıyla başlayan bölüm, Bizans cephesindeki entrikalar ve obadaki çatışmalarla geceye damga vurdu. Temurtaş'ın ordusunu bozguna uğratan Sultan Orhan, gözünü bu kez taht mücadelesiyle karışan Bizans'a çevirdi. Orhan Bey, ordusunu İznik ile İzmit arasına yerleştirmek için planlarını netleştirirken, Bizans cephesinde kritik gelişmeler yaşandı. Dizi, yayın gecesi boyunca #KuruluşOrhan etiketiyle sosyal medyada gündemde yer aldı.