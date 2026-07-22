’Bizim evde eşim daha baskın’

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Sinan Engin, ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu ile buluştu. Engin, buluşmada kızı Elif Engin'in Londra'da baro sınavlarına hazırlandığını belirtirken, kızının işadamı Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile yaptığı evlilikten övgüyle söz etti. Engin, "Şanslıyız. Çok karakterli, çok iyi bir çocuk. Kızımızı çok iyi bir aileye verdik. Aslında vermedik, damadı biz aldık diyebiliriz" dedi.

Ahlatcı ailesiyle olan yakın ilişkilerine de değinen Engin, dünürü Ahmet Ahlatcı için, "Ahmet Abi çok farklı, müthiş bir adam. Ayşe ile sürekli şakalaşırlar. Bu sene Ayşe'yi hacca götürmek istedi. Ayşe de 'Seneye geleyim' dedi. Allah nasip ederse Ayşe seneye hacı olacak" diye konuştu. Eşi Ayşe Karasu ile evliliklerinden de söz eden Engin, "Eşim evde daha baskın. Alttan alan taraf ben oluyorum" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör