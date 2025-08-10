Bodrum D&R’da imza kuyruğu

TK Yayınları etiketiyle çıkan ilk kitabı Rota Bilinmez ile okurların ilgisini çeken yazar Funda Karayel, ilk imza gününü D&R Milta Bodrum Marina'da gerçekleştirdi.Yakıcı Bodrum sıcağında, 45 dereceyi bulan havada gerçekleşen etkinlikte Karayel, 3 saat boyunca aralıksız olarak yüzü aşkın kitabını imzaladı. Sıcak havaya rağmen imza kuyruğu hiç azalmadı. Karayel, imza süresince okurlarıyla sohbet edip, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.Bodrum'daki yoğun katılımın ardından Rota Bilinmez imza günlerinin 15 Eylül D&R Zorlu mağazasının ardından New York başta olmak üzere yurt dışında da önemli başkentlerde devam edeceğini açıklandı.