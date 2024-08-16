Bodrum’da milyarder geçidi

Türk sahilleri, dünyanın en ünlü simalarının uğrak yeri olmaya devam ediyor! İngiliz devi Manchester City'nin sahibi Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur Bin Zayed El- Nahyan'a ait 160 metre uzunluğundaki 'Blue' isimli yat da Bodrum açıklarına demirledi.Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 'Mar' isimli 107 metre uzunluğundaki yatı da Bodrum açıklarında… Meksikalı ünlü zengin Ricardo Salinas Pliego da görkemli mega yatıyla aynı bölgeye geldi. İşadamı, göz alıcı yatıyla geldiği Yalıkavak'ta ailesiyle birlikte ilçe merkezine de gitti.