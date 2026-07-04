Talihsiz manken Bodrum’da moral buldu

ABD'li model ve fenomen Ashley Paige, geçtiğimiz yıl hayatının şokunu yaşadı. Önce uzun süreli ilişkisini bitirip yeni bir eve taşınan Paige'in, bir ay geçmeden tüm hayatı yerle bir oldu. Ocak 2025'te Palisades yangınında tüm dairesi yanıp kül olan manken, büyük bir kalp kırıklığı daha yaşadı.

Bir yıl boyunca hayatını yeniden kurmak için uğraşan ve yaşadığı trajik olayla People dergisine de konu olan Paige, evini kaybetmenin travmasını atlatmasının ardından soluğu Türkiye'de aldı.

Arkadaşlarıyla birlikte seyahate çıkan manken, tam 20 saat uçup Bodrum'a geldi. Çok heyecanlı olduğunu belirten Ashley, yaşadığı kötü olayların üstüne bir sünger çekip burada her şeyi unutmak istediğini söyledi. Ashley, gündüzleri plajda dinlendi, geceleri ise Bodrum'un en popüler mekanlarına gidip eğlendi.



BİRÇOK ÜNLÜNÜN EVİ KÜLE DÖNMÜŞTÜ

LOS Angeles'ta çıkan büyük yangında, aralarında ünlülerin evlerinin de bulunduğu lüks malikaneler yanmıştı.

Paris Hilton, Mandy Moore, Hollywood çifti Leighton Meester-Adam Brody gibi isimlerin evleri küle dönerken; Jamie Lee Curtis, James Woods gibi yıldızlar, evlerini tahliye etmek zorunda kalmıştı.