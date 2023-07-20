Bodrum’da Süperstar rüzgarı

Ajda Pekkan, önceki akşam Bodrum'da konser verdi. Süperstar'ın konser biletleri günler öncesinden tükendi. Pekkan hayranları, kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Konserinin ilk bölümünde kendisi izlemeye gelenler arasında yer alan şarkıcı Selin Geçit'i sahneye davet eden Pekkan, "Yeni neslin müziklerini seviyorum. Hiç durmadan üretmeye devam ediyorlar. Selin de benim çok beğendiğim bir ses" diyerek şarkıcıyla düet yaptı.Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Ajda Pekkan, yoğun istek üzerine hayranlarını kırmayarak bis yaptı. Pekkan'ı dinlemeye gelen arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ablası Sevil Aliyev, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Bahar Şer, Sedef Aygün, Yıldız Mavitan, Türkü Turan gibi isimler de vardı. Ünlü şarkıcı, "Hepiniz benim için çok kıymetlisiniz. İyi ki varsınız" diyerek teşekkür etti.