Boğaz’da sanat dolu gece

İstanbul Boğazı
'nın simge yapılarından tarihi Şerifler Yalısı, yeni bir kültür ve sanat merkezinin açılışına ev sahipliği yaptı. İş, sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü ismin katıldığı davette tarihi yalı, çağdaş sanat eserleriyle dolup taştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Hande Subaşı, performansıyla davetlilere keyifli anlar yaşattı. Davette Kerem Bürsin, Burak Sevinç, Halil İbrahim Ceyhan, Şahika Ercümen, Ayşe Tolga, Gülşah Alkoçlar, Pervin Ersoy ve Tuğba Melis Türk gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasının tanınmış isimleri de yer aldı.