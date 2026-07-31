Böğürtlen sürprizi felaketle bitiyordu

atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul, duygusal ve sıcak anlarıyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

'SADO YİNE KURTARDI'

İlk bölümden bu yana böğürtlene olan düşkünlüğüyle dikkat çeken Sado, bu kez Alina'ya kendi elleriyle böğürtlenli çay hazırladı. Ancak Sado'nun iyi niyetle yaptığı ikram, Alina için beklenmedik bir tehlikeye dönüştü. Böğürtlene alerjisi olan Alina, çayı içtikten sonra fenalaşınca büyük panik yaşandı. Yaşananların sorumlusu gibi görünen Sado, bu kez Alina'nın hayatını kurtaran kişi oldu. Alina'nın çantasından çıkardığı alerji iğnesini zaman kaybetmeden uygulayan Sado, yeniden nefes almasını sağladı. Böylece Alina'nın hem derdi hem de dermanı yine Sado oldu. Dizinin izleyiciler tarafından çok yakıştırılan ikilisinin bu sahneleri sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. "Sado yine kurtardı", "Birbirlerine çok yakışıyorlar" yorumlarıyla gündem olan sahne, izleyicilerden tam not aldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör