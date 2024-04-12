‘Böyle bir başarı beklemiyordum’

O kadar şanslıyım ki ilk işimde böyle bir başarı oldu. Hiç beklemiyordum aslında, hayal gibi geliyordu bana ama oldu. Reytinglerin zirvede olduğunu öğrenince büyük mutluluk duyuyoruz.Çok güzel bir ekibimiz var. Set aralarında tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Setteki enerjimiz uyuyor herkesle. Genç işi olarak algılanıyor ama setimizin ustaları, üstatları var. Recep'le çok iyi uyum sağladık. Arada ben trip atıyorum...'Aybike' karakteri okulun asi karakteri. Renkli bir kız. Onu oynamayı seviyorum. Ne zaman ne yapacağı belli değil, tam bir ergen.Şu an gitar ve piyano çalabiliyorum. 9 yaşında da bateri çalmıştım 1 sene.4 sezondur zirvede devam ediyoruz. Aile gibiyiz, keyifli gidiyor her şey. Melis'le tanıştığımızda sahnede enerjimizin uyacağını anlamıştık. Ne mutlu ki izleyiciye de geçti bu. Melis'le partner olduğum için çok mutluyum.İlk işim Haluk Bilginer'le Şahsiyet'te oldu. Başarılı başlangıçlar yaşadım. 16 yaşında bir yol belirledim kafamda. Neleri yapıp yapmayacağım konusunda düşüncelerim vardı. Şöhret gelince de hiç şaşırmadım.Dış ticaret mezunuyum ama çok alakam yok. Üniversiteye yazıldığım dönemde tiyatroya adım attım. Birçok özel tiyatroyla devlet tiyatrosunda yoğun çalışma sürecim oldu.Üniversite hayatım çok olmadı. Müzik okumayı çok isterdim. Ses tonum kalındı. 13-14 yaşında telefonda abi derlerdi bana. Ses ayrı görüntü ayrıydı ergen döneminde. Bir de soyadımdan ötürü beni kebapçı sanıp sipariş veriyorlar...