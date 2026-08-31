‘Böyle giderse taburcu olabilir’

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde tatil yapan Cem Yılmaz, göğüs ağrısı şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne nakledilen komedyenin, kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Tedaviyi üstlenen Prof. Dr. Ercan Akşit, "Cem Bey, kalbin ön yüzünü ilgilendiren kalp kriziyle başvurdu, geldiğinde bilinci açıktı. 40 dakikada balon ve stent işlemleri yaptık" dedi. Yılmaz'ın durumunu yakından takip eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da şu açıklamayı yaptı: "Gerekli tüm müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi, takibi koroner yoğun bakımda devam ediyor." Hastanenin rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ise Yılmaz'ın son durumunu açıkladı: "Cem Bey'in durumu çok iyi, sağlığa yapılan yatırım çok önemli. Hastanemize yeni anjiyo cihaz almıştık, şükürler olsun yeni cihaz sayesinde atlattık. Kendisini de gördük, doktorlarımıza espri bile yapıyor. Böyle giderse, 24 saati doldurunca servise alacağız."



'STRESTEN UZAK DUR' DEDİLER, GÜLDÜM'

Tedavinin ardından kendisine gelen Cem Yılmaz, hastane odasından fotoğrafını paylaşarak açıklama yaptı: "Sağ olun arkadaşlar, iyiyim. Tam G.O.R.A.'nın çekimleri bitti, dedim ki iş bitince çıkar yorgunluğu, kemikler ağrır... Dün kötü bir ağrı saplandı göğsüme ve sırtıma, eve gidip yatsam hâlâ yatıyor olurdum. Ayvacık ve Çanakkale hastanelerine, beni soran ve geçmiş olsun dileklerini ileten Sağlık Bakanımıza ve sağlık personellerine teşekkür ederim. Neyse kötü bir gün geçirdim. Doktorlar 'Stresten uzak dur' dedi, güldüm. Sevenlere tekrar teşekkür ederim."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör