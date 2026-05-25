"Diriliş Ateşi" Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak! Aksiyon kareografisi ve canlı performanslar....

Dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en büyük film platosu olan yaklaşık 200 dönümlük arazide kurulu plato, atlı gösteriler, çocuklar için oyunlar, performans ve deneyim etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Bozdağ Film Platoları, Türklerin Anadolu'ya gelişini ve burayı yurt edinişini konu alan yeni gösterisi "Diriliş Ateşi"ne hazırlanıyor.

Uluslararası Nomad Koreografi ekibinden alınan, Kazak, Rus, Oset ve Türk sanatçılardan oluşan 45 kişilik akrobat, dansçı ve stunt ekibiyle sahnelenecek gösteride, özel eğitimli atlar, kurtlar, şahin ve kartal da performansın önemli unsurları arasında yer alıyor.

"Diriliş Ertuğrul", "Kuruluş Osman" ve "Kuruluş Orhan" dizilerinin aksiyon yönetmenliğini de yapan Rahim Muradov'un genel sanat yönetmenliğini üstlendiği "Diriliş Ateşi", tarihi atmosferi, atlı akrobasi sahneleri, dans performansları, ateş gösterileri ve sahne koreografileriyle izleyicilere güçlü bir deneyim sunuyor.