Bu diziyle her kadın içindeki gücü keşfedecek

Cuma akşamı atv ekranlarında izleyiciyle buluşan yeni dizisi Sustalı Ceylan'da mücadeleci bir adamı canlandıran Burak Yörük, Ferhat karakterinin duygusal derinliğini izleyiciye hissettirmek için yoğun bir hazırlık süreci geçirdiğini anlattı. Dizinin merkezinde etkileyici bir kadın hikayesinin yer aldığını vurgulayan Yörük, "Sustalı Ceylan çok gerçek ve güçlü bir kadın hikayesi. Daha ilk sahneden itibaren onun mücadelesine empatiyle yaklaşıyorsunuz. Ferhat'la arasında zamanla büyüyen naif bağ ise izleyiciyi derinden etkileyecek.

Her hafta tempolu, aksiyon dolu ve duygu yüklü bir hikaye izleyiciyle buluşacak" dedi. Karakterin psikolojik derinliğini yakalayabilmek için birçok araştırma yaptığını da belirten oyuncu, "Ferhat'ın iç çatışmalarını ve bu dünyadaki yerini en gerçekçi şekilde yansıtmak istedim. Bu nedenle benzer karakterlerin yaşadıklarını inceledim, gerçek hikâyeleri dinledim" ifadelerini kullandı. Burak Yörük, kadınların gücü ve Sustalı Ceylan'da izlediği kadın mücadelesiyle ilgili de "Kadınlar güçlü, dayanıklı varlıklar... Her zaman fiziksel olmak zorunda değil. Her kadın içindeki gücü keşfetmeli. Cesaretli ve mücadeleci olmaları konusunda umarım bu hikâye buna vesile olur. Korkmayın, yalnız değilsiniz!" dedi.