Şarkıcı Sinan Özen, yeni çalışması 'Yanar Döner'i müzikseverlerle buluşturdu. Sözü-müziği Mahmut Yazıcı'ya ait şarkı; nankörlüğün insan ilişkilerinde açtığı derin yarayı çarpıcı bir dille gözler önüne seriyor. Sanatçı şarkısıyla ilgili şunları söyledi: "Bugün en yakınında sandıkların, yarın en büyük ihaneti kurgulayabiliyor; çünkü nankörlük, emanete hıyanetle başlar, vefasızlıkla taçlanır. Şarkının fısıldadığı gerçek ise şudur: Sadakatsizlik geçici bir kazançtır ama er geç hesap vakti gelir. Kimi yüceltirsen yücelt, nankör olan bir gün döner ve yaktığı köprülerin altında kendi yanar. Bu eser, toplumsal hafızaya düşen bir ayna."