‘Bu film hepimizin kalbine dokunacak’

Başrollerini Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'ın paylaştığı 'Aşk Tesadüfleri Sever 3' filminin çekimlerinin son gününde kutlama yapıldı. Filmin basın buluşması; oyuncular, yönetmen İpek Sorak ile yapımcılar Ömer Faruk Sorak ve Roksana Diker'in katılımıyla gerçekleşti. Film ekibi, yapım sürecine ilişkin değerlendirmelerini basınla paylaştı.

Basın mensuplarıyla bir araya gelmeden birkaç saat önce babaannesini kaybeden Devrim Özkan, kısaca soruları yanıtladı. Özkan, "Bugün canım babaannemi kaybettim. Bu film onun ruhuna gitsin. İnanılmaz usta oyuncular ile çalışma fırsatı buldum. Harika bir ekip ve izlerken ve çalışırken bayıldığımız insanlar. Bu film hepimizin kalplerine dokunacaktır. Benim ruhuma çok dokundu" ifadelerini kullandı.