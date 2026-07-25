’Bu filmle kahramanlarımızı bir kez daha anacağız’

Milli Mücadele'nin unutulmaz kadın kahramanlarından Kara Fatma'nın (Fatma Seher Erden) destansı yaşam öyküsü beyaz perdeye taşıyan 'Mahi – Kara Fatma' filminin seti ilk kez basına açıldı. Filmde Kara Fatma'nın eşi Binbaşı Ahmet'e hayat veren Burak Hakkı, "Cumhuriyet'in çocukları olarak bu tarz projelere sadece oyunculuk gözüyle bakmıyoruz. Geçmişimize ve ecdadımıza saygı duyuyoruz. Böyle işler geldiğinde daha duygusal yaklaşıyoruz" dedi. Aslı Tandoğan ise şunları söyledi: "Mahi – Kara Fatma'yı canlandırmak benim için çok kıymetli. Bu film sayesinde vatanımız için can veren kadın, erkek, yaşlısı, genci bütün kahramanlarımızı anmış oluyoruz."
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Mete Efendioğlu - Editör