Bu kez kalbinin orta yerinden sesleniyor

Türk müziğinin güçlü yorumcularından Ferhat Göçer
, söz ve müziği kendisine ait yeni şarkısı 'Kalbimin Orta Yeri' ile dinleyiciyi aşkın en kırılgan ve en sahici duygularıyla buluşturuyor. Şarkısıyla ilgili duygularını paylaşan Göçer, "Şarkının her sözcüğünün kalbinize dokunmasına izin verin. Bu şarkıyı sizi kıran ya da sizi anlayamadığını düşündüğünüz birine gönderirseniz, onun da kendini sizin yerinize koymasına, sizi hissetmesine ve belki de ilk kez gerçekten anlamasına küçük de olsa bir kapı aralayabilir" dedi. Şarkı; sevdiğine değer vermeyi, empati kurmayı ve aşkın içinde birbirini gerçekten anlayabilmeyi hatırlatan güçlü bir mesaj taşıyor.