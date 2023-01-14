‘Bu konuda tarafımız bellidir’

İsveç'in başkenti Stockholm'da dün gerçekleşen alçak eylemin yankıları sürüyor. Başkent Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı. Rezil eylemin görüntülerini sosyal medyada yayınlayan PKK destekçilerine ünlü isimler de sert tepkiler peş peşe geldi.Berkay, "Şimdi bazı konular vardır, her tarafın daha taraf olması gerektiği anlar. Elin haini, alçak namussuzu kalkıp Cumhurbaşkanına bu terbiyesizliği yapacak, başka düşünceye sahip herkes susacak öyle mi? Ki ben de farkı düşüncelere sahip biriyim... Bence bu daha büyük bir hainliktir, alçaklıktır... Bu bayrağın önemi, toprağım; her bir avucu bir ömre bedeldir! Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan bu hareketi kınıyorum" diye konuştu.Uğur Işılak ise "Bir devlet, pespaye bir örgütün rezil gösterisine seyirci kalıyor, sonra da kınamış gibi yapıyorsa, bu onun sadece Türkiye Cumhurbaşkanına değil; aynı zamanda Türk Devletine olan düşmanlığının bir delilidir" dedi.Ali Nuri Türkoğlu, "Bilin ki kullanıp kolladığınız o habis ruh, bir gün onu besleyen herkesi tek tek sokacak. Kimse Türk milleti Cumhurbaşkanına dil uzatamaz" derken Gökçe Kırgız da "Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılmış olan bu hakaret, bütün Türk Milletine karşı yapılmıştır" diye konuştu.