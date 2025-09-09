‘Bu Türkiye’nin 60 yıllık hayali gururluyum’

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu marka yüzü olduğu TOGG'un Münih'teki tanıtımında konuştu. İmirzalıoğlu, Türkiye'nin kendi arabasının tanıtımında bulunmanın çok gurur verici olduğunu belirterek, "Buranın bilinen, önde gelen markalarının arasında kendi arabamıza gururla bakıyor olmak büyük kıvanç. Benim için de ayrıca gururlandırıcı. Çok kıvanç duyuyorum, çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Yerli ve milli TOGG markasıyla özdeşleşmenin kendisi için çok gurur verici olduğunu dile getiren İmirzalıoğlu, şunları kaydetti: "Bu, Türkiye'nin 60 yıldır hayali. 1960'larda başlayan Devrim arabaları projesi benzinsiz çalışamıyor diye çok basit gerekçeyle iptal edildi. Bunun gibi devrim yapacak teknoloji, sanayi atılımlarımızın önüne geçilen bazı takozlar oldu. Fakat bugün bu iradeyle TOGG'un gerçekten Türkiye'de üretiliyor olması, bugün ikinci modelinin tanıtımının yapılması çok önemli."

'YAKIŞTIK BİRBİRİMİZE'

İmirzalıoğlu, TOGG'un teknoloji dünyasıyla bir ekosistem oluşturacağını, küçük üreticileri destekleyeceğini ve bununla beraber başka üretimlerin de olacağını dile getirerek, "En önemlisi güvenlik konusunda da TOGG'umuzun iki modeli de yüksek seviyede beş yıldız aldı. Yakıştık bence birbirimize. TOGG'un yolu açık olsun, esas önemli olan o" değerlendirmesinde bulundu.

'TARİHE GEÇECEĞİM İÇİN DE MUTLUYUM'

TOGG ile gurur duyduğunun altını çizen İmirzalıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Devrim arabaları ilk çıktığında o zaman ülkenin ünlüsü, tanınanı veya güvenilir insanıyla bir reklam olduğunu düşünün. 60 yıl sonra baktığımızda o kişi diyecektik. Şimdi kendimi düşünüyorum, ileride çocuklarım baktığı zaman 'TOGG'un ilk reklam yüzü benim babam olmuştu' diyecek. Bu tarihe geçen bir durum olduğu için gerçekten gurur duyuyorum."