Haberler Günaydın Haberleri ‘Bu ülkeye ve millete aşığım’
Giriş Tarihi: 31.08.2026

‘Bu ülkeye ve millete aşığım’

‘Bu ülkeye ve millete aşığım’
  • ABONE OL
TÜRK müziğinin güçlü sesi Zara, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Girne'de sahne aldı. Performans öncesi konuşan sanatçı, şunları söyledi: "Ruhları şad olsun bütün şehitlerimizin, Mustafa Kemal Atatürk'ün, silah arkadaşlarının ve şu anda da hâlihazırda ülkemiz için kimin emeği geçiyorsa... Kim bir harf öğretiyorsa, kim bir muz kabuğunu kaldırıp birisi düşmesin diye uğraşıyorsa, bütünün hayrına uğraşıyorsa, kim 20-30 yıl sonra bir başkasına yarayacak diye ağaç dikiyorsa, hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum." Zara, Türkiye'ye ve Türk halkına duyduğu sevgiyi de şöyle dile getirdi: "Ben bu ülkeye, bu halka aşığım. Binlerce şükürler olsun ki bu aşkımı da sahneden doyasıya anlatmaya ve aktarmaya çalışıyorum." Son dönemde fit görünümüyle de dikkat çeken Zara, formunu nasıl koruduğu sorulunca "Yememek... Günlük rutinim yememek üzerine kurulu. Un ve şekeri hayatımdan çıkardım" diye yanıt verdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Bu ülkeye ve millete aşığım’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA