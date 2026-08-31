‘Bu ülkeye ve millete aşığım’

TÜRK müziğinin güçlü sesi Zara, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Girne'de sahne aldı. Performans öncesi konuşan sanatçı, şunları söyledi: "Ruhları şad olsun bütün şehitlerimizin, Mustafa Kemal Atatürk'ün, silah arkadaşlarının ve şu anda da hâlihazırda ülkemiz için kimin emeği geçiyorsa... Kim bir harf öğretiyorsa, kim bir muz kabuğunu kaldırıp birisi düşmesin diye uğraşıyorsa, bütünün hayrına uğraşıyorsa, kim 20-30 yıl sonra bir başkasına yarayacak diye ağaç dikiyorsa, hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum." Zara, Türkiye'ye ve Türk halkına duyduğu sevgiyi de şöyle dile getirdi: "Ben bu ülkeye, bu halka aşığım. Binlerce şükürler olsun ki bu aşkımı da sahneden doyasıya anlatmaya ve aktarmaya çalışıyorum." Son dönemde fit görünümüyle de dikkat çeken Zara, formunu nasıl koruduğu sorulunca "Yememek... Günlük rutinim yememek üzerine kurulu. Un ve şekeri hayatımdan çıkardım" diye yanıt verdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör