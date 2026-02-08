Bu yağmur herkesi ıslatacak

Yarın akşam atv ekranlarında yolculuğuna başlayacak olan 'Aynı Yağmur Altında'nın oyuncuları ilk kez basınla buluştu. Londra'dan İstanbul'a uzanan bir aşk hikayesini ekranlara taşıyacak olan dizide kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı anlatılıyor. Londra'da katıldığı bir Gazze eyleminde ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları kaderin bir cilvesi olarak bu kez İstanbul'da yeniden kesişir.Dizinin duygusal dünyasını güçlendiren en dikkat çekici unsurlardan biri ise müzikleri... Cem Adrian, 'Aynı Yağmur Altında' için özel olarak bestelediği şarkılarla projeye güçlü bir ruh katıyor."Birçok insan bizim fragmanlarımızı izleyip, aslında tam olarak projeyi izlememişken bir fikir sahibi olduklarını düşündü ama çok şaşıracaklar. Toplumsal olaylara duyarlı bir proje bu. Sevgiyi, vicdanı ve insanlığı sürekli alt metinde hatırlatıyoruz.""Çok güzel bir iş olacak.""Şimdiye kadar yaptığımız çekimlerde her şey tıkır tıkır gitti. Umarım bundan sonra da aynı güzellikte, aynı tempoda devam eder.""Çok kalabalık bir oyuncu kadromuz var. Ne kadar usta oyuncularla birlikteysek bir o kadar da yaşıtlarım ve gençler de o kadar yetenekli. Ve bence izlemekten çok keyif alacaksınız.""Harika bir kadro. Eğitim odaklı olan usta oyuncular var. Burası benim için bir okul. Yapım ekibinin de bize olan güveni, bizim onlara olan güvenimiz... Gece gündüz çalışıyoruz. Dün de sabaha kadar çalıştık ve buraya geldik. Umarım çok güzel bir set olur.""Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Çok güzel bir iş çıkardık. Umarım karşılığını alırız.""Her sanatçının kendi kendine göre bir gurur duyduğu listesi vardır. Ben birçok sinema filminde oynadım, birçok dizide de oynadım ama gurur listemin içerisine girecek olan projelerimin sayısı bu diziyle birlikte bir tane daha arttı. Benim her zaman gurur sayfamda olacak bir diziyi çektiğimize inanıyorum.""Herkesle çalışmak keyifli. Müthiş bir kadro. Hayırlı olsun.""Bu projede çok güzel bir ansambl olduk. Daha yayına girmeden benim içimdeki hissiyat çok pozitif ve sıcak. Rol arkadaşlarımla masa tenisi oynar gibi geçiyor setimiz.""Çok şanslı görüyorum kendimi. 40 yıllık kariyerimde gerçekten çok kıymetli oyuncularla çalıştım, yönetmenlerle, ekiplerle çalıştım ama böyle bir ekibin, kadronun bir araya gelmesi gerçekten çok zor. Umarım, emeklerimizin karşılığını alacağız. Çok güzel olacak.""Bu proje iki yıl önce tasarlandı, 2026'nın ilk döneminde hayata geçirmek nasip oldu. Böyle büyük bir kadroyu başarılı oyunculardan oluşturmak her zaman mümkün olmuyor. Bu kadroyu bir araya getirdiğimiz için çok mutluyuz. Tüm oyuncularımıza çok teşekkür ediyoruz. En son yayınladığımız fragmandaki gibi toplumsal olaylara değinmek ve toplumda farkındalık yaratmak bizim her zaman motivasyon kaynağımız oldu."