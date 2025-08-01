‘Bu yarış gelecek nesillere açılan bir kapı’

TAMAMI gönüllü Türk yelkencilerden oluşan TurkishBank F35 Express TUR 818 ekibi, dünyanın en prestijli açık deniz yelken mücadelelerinden biri olan Fastnet Race'i başarıyla geride bıraktı. 444 teknenin kayıt yaptığı yarışa, dünyanın dört yanından ekipler katıldı. Yarışın 100. yılında parkura katılan ilk Türk takımı, 6 gün süren 695 deniz millik zorlu etapta Türk bayrağını dalgalandırdı. Ekip lideri Yiğit Eroğlu "Bu yarış sadece bir mücadele değil, aynı zamanda gelecek nesillere açılan bir kapıydı" dedi.