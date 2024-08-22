‘Bu yaşta aşk soruları utandırıyor’

Oyuncu-manken Cansu Dere, Levent'te görüntülendi. Çıkışta gazetecileri görünce şaşıran Dere, "Tatil sezonunu nasıl geçirdiniz?" sorusuna "Benim pek bir sezonum yok. Biz belirsiz zamanlarda çalıştığımız için... Bu yaz buralardaydım. Dünyanın her tarafında deniz ve güneş var. Kışın boş zamanlarımda tatil yapabilirim" diye yanıt verdi. Uzun süredir hayatında biri olmayan Dere, aşk sorularına da şöyle cevap verdi: "Bence beni çok manasız bir ilişkide görmek insanları üzebilir. Böylesi daha doğru. İnsanın yanında bir yol arkadaşı olursa çok güzel olabilir ama böyle bir mecburiyetimiz de yok. Zeka önemli, zeki insanlar tabii ki herkesin tercihi. Kaç yaşındayız ama biz ya, böyle sorulunca utanıyor insan."