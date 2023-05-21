Popçu Merve Özbey, Kıbrıs'ta sahne aldı. Konser öncesi gazetecilerle buluşan Özbey, "İki çocukla ilgilenirken bu konser temposuna nasıl yetişiyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Biraz zorlanıyorum ama çocuklarla birlikteyken edindiğim enerji, işime olan sevgim, beni güçlü kılıyor. Gücümü ailemden alıyorum. Hem evde hem de işte her şey yolunda olduğu için bazı zorluklar görmezden gelinebiliyor." Yeni şarkısı 'Sahi'yle ilgili de iyi dönüşler aldığını belirten Özbey, "Peş peşe iki şarkım çıkacak. Ayrıca konserler yoğun şekilde sürecek. Bu yaz çok sık karşılaşacağız" diye konuştu.