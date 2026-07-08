‘Bu yıl evleneceğiz’

Derya Uluğ, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Burası başka oluyor, başka hazırlanıyoruz. Çok heyecanlıyız" dedi. Uzun yıllardır birlikte olduğu müzisyen Asil Gök ile kısa süre önce nişanlanan Uluğ, düğün hazırlıklarıyla ilgili de ilk kez konuştu. Uluğ, "Heyecanlıydı, gerçekten farklı bir heyecanmış.

Kahveye bal koyduk, bal gibi olsun diye. Nişan oldu, evlilik sorusu geliyor. Tarihimiz henüz belli değil ama bu sene içinde düğünü planlıyoruz" sözleriyle 2026 yılı içinde evleneceklerinin müjdesini verdi. Derya Uluğ, konseri sırasında Gazze'de hayatını kaybeden çocukları da şu sözlerle andı: "Filistin ve Gazze'deki çocukları da ayrıca anıyorum. Acının dili yoktur. Sesimizin en güçlü çıktığı yer olan sahnelerde onları anmaya devam edeceğiz."