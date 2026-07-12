‘Buğday Tanesi’nin doğduğu topraklarda anlamlı proje

AK Parti
İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayat hikayesinden uyarlanan ve milyonlara umut olan 'Buğday Tanesi' filmi, şimdi de doğduğu topraklarda anlamlı bir projeye ilham verdi. Bayram'ın memleketi Erzincan
'ın Refahiye ilçesinde 'Buğday Tanesi Parkı' hizmete açıldı. Bayram, "Refahiye'deyiz, doğduğumuz topraklar... Türkiye'mize, ilimize, ilçemizi hayırlı olsun" dedi. Çocuk yaşta buğday tarlasında çıkan yangında ağır yaralanan, iki elini kaybetmesine rağmen azmi ve mücadelesiyle Türkiye'ye örnek olan Bayram'ın yaşam öyküsü, önce kitap ardından sinema filmi olarak izleyiciyle buluşmuştu. Parkın, özellikle çocuklar ve gençler için umut, mücadele ve dayanışmanın simgesi olması hedefleniyor. Bayram, doğduğu ilçede bu isimle bir parkın hayata geçirilmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.