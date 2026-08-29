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Giriş Tarihi: 29.08.2026

Burak Kut 53 yaşında

Burak Kut 53 yaşında
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Ünlü sanatçı Burak Kut, önceki akşam 53'üncü yaş gününü kutladı. 15 yıllık eşi Cansen Yeni'nin organize ettiği doğum günü kutlamasında kızları Aden Kut da vardı. Sürpriz karşısında bir hayli mutlu olan sanatçı, eşine ve çocuğuna teşekkür etti. Cansen Yeni ise "Sen benim yol arkadaşım, Aden'in babası ve ailemizin en güzel parçasısın. Yeni yaşın sağlık mutluluk ve birlikte yaşayacağımız nice güzel anıyla dolsun" notunu düşerek bu anları sosyal medyadan paylaştı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Burak Kut 53 yaşında
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