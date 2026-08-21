Burak Özçivit ve Sibel Taşçıoğlu’ndan ilk anne-oğul fotoğrafı

Yeni sezonda atv'de ekrana gelecek olan TIMSBI Productions imzası taşıyan 'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinin çekimleri başladı. Dizinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar, senaryosunu Yıldız Tunç, yönetmenliğini ise Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali üstleniyor. Güçlü ekibi ve geniş prodüksiyonuyla dikkat çeken yapımda, başrol oyuncusu Burak Özçivit'in yer aldığı özel bir video paylaşıldı. Kenan Kozan karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu, dizinin adının yer aldığı klaketle kamera karşısına geçti. Özçivit'in yer aldığı özel video ile 'Güneşin Doğduğu Yer'in çekimlerinin başladığı resmen duyuruldu. Almanya'da başlayıp Adana'nın sert ve tutkulu dünyasında devam edecek dizi, etkileyici atmosferi, çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda atv ekranında izleyiciyle buluşacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör