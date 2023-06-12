‘Burası Şampiyonlar Ligi finalinden kalabalık’

Üsküdar Belediyesi, önceki akşam Harem Meydanı'nda 3 konserle yaza 'merhaba' dedi. Hey Douglas grubuyla başlayan etkinlik, Köfn ve Manga grubu ile devam etti. Etkinlik alanında yaklaşık 100 bin vardı.Sahne öncesi soruları yanıtlayan Manga'nın solisti Ferman Akgül, "Şampiyonlar ligi finalinden daha fazla insan burada. Bu çok güzel bir duygu. Biz burada 19 Mayıs'ta da bu konseri yapmıştık. O zaman buna yakın bir kalabalık vardı. Müzik ve festivaller adına bu çok güzel bir gelişme" dedi.