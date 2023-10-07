Buray’dan yeni albüm müjdesi

Ünlüşarkıcı Buray, önceki gün reklam yüzü olduğu bir pırlanta markasının davetine katıldı. Buray, Ali Barış Lek'in ev sahipliği yaptığı gecede basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Buray, "Böyle bir reklam filminde ilk kez oynadım. Bugüne kadar hep sahnelerimde kombinler hazırlıyorduk, bundan sonra takılarla ilgili de çalışmalarımız olacak" dedi. Ünlü şarkıcı, gazetecilerin "Olmuşum Leyla' şarkınız çok beğenildi reklam filmlerinde de görecek miyiz?" sorusuna "Şarkıya gösterilen ilgiden dolayı öncelikle çok teşekkür ederim, dijital ve konserlerde de olumlu ve çok güzel geri dönüşler alıyoruz. 17 Kasım'da 14 şarkılık albümümüz de geliyor" diye cevap verdi.