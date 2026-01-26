Bursa sokakları bayram yerine dönüyor!

atv ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi 'Kuruluş Orhan', çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımları milyonlarca kez izlenen Kuruluş Orhan, 12. bölümüyle tarihin akışının değiştiği bir dönemece giriyor.Kuruluş Orhan'ın merakla beklenen yeni bölümünde Orhan Bey'in sultanlığını tüm cihana ilan etmesiyle Bursa sokakları bayram yerine dönerken, Osmanlı Devleti'nin dünyaya duyurulması ekrana damgasını vuracak. Temurtaş'ın elçisini öldürerek İlhanlı'ya alenen savaş açan Sultan Orhan, iddiasını uçlardan tüm Anadolu sathına yayıyor.Bir yanda İznik kuşatması, diğer yanda hudutlara yapılan baskınlar yaşanırken, Sultan Orhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Asporça ile Nilüfer Hatun arasında büyüyen gerilim artık obaya sığamazken yeni düzende bu çatışmanın bir hesaplaşmaya dönüşmesi de kaçınılmaz görünüyor. Osmanlı Devleti'nin tüm cihana ilan edileceği bu tarihi bölüm, şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Sultan Orhan karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan'ın yeni bölümü bu çarşamba ekranlarda olacak.