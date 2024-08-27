Büyük aşkta mutlu son

BU sezon atv ekranlarında Karadut dizisiyle boy gösterecek olan İrem Helvacıoğlu özel hayatında mutlu günler yaşıyor. Helvacıoğlu, işadamı Ural Kaspar ile geçtiğimiz yıl başladıkları ilişkilerini kısa bir süre sonra sonlandırmıştı.Ancak, ikili yaz aylarının başlarında tekrar bir araya gelmiş ve aşklarına kaldıkları yerden devam etmişti. İkili şimdi de evlilik kararı aldı. Edinilen bilgilere göre, çiftin ekim ya da kasım ayı gibi nikah masasına oturmayı planladığı öğrenildi. Helvacıoğlu ve Kaspar mutlu haberi yakın çevreleriyle paylaşıp düğün hazırlıklarına başladı.