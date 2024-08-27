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Giriş Tarihi: 28.8.2024

Büyük aşkta mutlu son

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, ayırılıp barıştığı işadamı sevgilisi Ural Kaspar’ın evlilik teklifini kabul etti. Düğün için hazırlıklara başlayan ikilinin ekim ayında nikah masasına oturacağı öğrenildi

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Büyük aşkta mutlu son
MUTLU HABERİ YAKINLARIYLA PAYLAŞTI
BU sezon atv ekranlarında Karadut dizisiyle boy gösterecek olan İrem Helvacıoğlu özel hayatında mutlu günler yaşıyor. Helvacıoğlu, işadamı Ural Kaspar ile geçtiğimiz yıl başladıkları ilişkilerini kısa bir süre sonra sonlandırmıştı.




Ancak, ikili yaz aylarının başlarında tekrar bir araya gelmiş ve aşklarına kaldıkları yerden devam etmişti. İkili şimdi de evlilik kararı aldı. Edinilen bilgilere göre, çiftin ekim ya da kasım ayı gibi nikah masasına oturmayı planladığı öğrenildi. Helvacıoğlu ve Kaspar mutlu haberi yakın çevreleriyle paylaşıp düğün hazırlıklarına başladı.
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Büyük aşkta mutlu son
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